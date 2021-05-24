Латвия в ответ высылает из страны посла и всех белорусских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Латвия в ответ на действия Беларуси высылает из страны посла республики и всех дипломатов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД Латвии.
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“В ответ на действия Беларуси Министерство иностранных дел Латвии вызвало Временного поверенного в делах Беларуси, чтобы сообщить об аналогичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений”, — говорится в сообщении.
Ранее
Так, ранее посол Латвии Эйнарс Семанис был приглашен в МИД Беларуси в связи с оскорблением белорусского государственного флага в Риге. После было оглашено решение о принудительном выезде из страны дипломатов посольства Латвии в Минске. Посол должен покинуть Беларусь в течение 24 часов, а остальные дипломаты - в течение 48 часов. Один административный сотрудник останется в посольстве, чтобы продолжить работу.
Как сообщал УНН, власти Риги подняли среди флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция вместо действующего государственного флага Беларуси.
Флаги участников чемпионата мира находятся возле гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где живут игроки сборных — участниц мирового первенства. Как сообщает латвийское издание Diena, помимо Стакиса в замене флага принимал участие министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. По словам Стакиса, замена флага — инициатива рижской думы.
Контекст
Власти Латвии ранее осудили действия белорусских властей по задержанию оппозиционера Романа Протасевича. Основатель издания Nexta был задержан после того как самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске из-за угрозы теракта.