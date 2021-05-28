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В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии за “надругательство" над флагом

Киев • УНН

 • 18880 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича за “надругательство над государственной символикой”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Генеральную прокуратуру Беларуси.

В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии за “надругательство" над флагом

Цитата

“Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, генеральный прокурор Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и Министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарда Ринкевича уголовное дело", – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что предпосылкой стало снятие и замена государственного флага Беларуси, установленного в центре Риги. В генпрокуратуре Беларуси такой жест считают надругательством над государственной символикой, который унижает национальное достоинство белорусов.

Таким образом, чиновники подозреваются в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности (ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси).

Предварительное расследование дела будет вести Следственный комитет республики.

Контекст

Флаг Беларуси в Риге был заменен в понедельник, 24 мая на бело-красно-белый. 

Замену собственноручно провели министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

В ответ на действия Беларуси МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Беларуси, чтобы проинформировать об идентичных действиях и о выдворении дипломатов этой страны до момента нормализации отношений.

25 мая депутаты Палаты представителей (нижней палаты) парламента Беларуси приняли заявление в связи с инцидентом с государственным флагом республике в Латвии, в котором расценили его как нарушение норм международного права и продолжение недружественной политики Риги в отношении Минска.

В тот же день мэр Риги отказался сменить назад флаг Беларуси, вместо этого будут сняты флаги IIHF.

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