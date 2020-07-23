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У Білорусі на боротьбу з COVID-19 витратили майже пів мільярда рублів — Лукашенко

У Білорусі на боротьбу з COVID-19 витратили майже пів мільярда рублів — Лукашенко

Київ • УНН

 • 17125 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. У Білорусі на боротьбу з пандемією COVID-19 витратили майже пів мільярда рублів. Про це на нараді з керівництвом економічного блоку країни заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише агентство БЕЛТА, передає УНН.

"Білоруси повинні знати, що, наприклад, боротьба з коронавірусом уже обійшлася бюджету майже в півмільярда рублів. Тут і додаткові витрати на медицину, і кошти на підтримку реального сектору економіки", - заявив Лукашенко.

За його словами, кількість хворих коронавірусом у Білорусі знижується, але "ситуація у світі далеко не оптимістична". У зв'язку з цим, Лукашенко підтримав медиків, які дають поради цього року відпочивати тільки в Білорусі.

"Я вже попередив: ми нікому нічого не забороняємо, куди завгодно їдьте, але після повернення в країну сядете на карантин за власний кошт. З усіма наслідками, що випливають", - підкреслив Лукашенко.

Зазначимо, що за даними Міністерства охорони здоров'я Білорусі, на 22 липня в країні зареєстровано більш ніж 66,5 тис. осіб з позитивним тестом на COVID-19, одужали понад 59 тис. пацієнтів, померли від коронавирусу понад 500 осіб.

Як повідомляв УНН, у Білорусі через пандемію коронавирусу під час президентської виборчої кампанії вирішили зменшити число спостерігачів на дільницях для голосування.

Також нагадаємо, що попри пандемію, у Мінську 9 травня пройшов Парад Перемоги. Таким чином, Білорусь стала єдиною пострадянською країною, яка не скасувала повноцінний захід.

Додамо також, що у квітні ВООЗ закликала владу Білорусі ввести карантин через коронавирус. Водночас, як повідомлялося, попри все більший спалах коронавірусної хвороби, Лукашенко нехтував рекомендаціями ВООЗ щодо протидії пандемії, називаючи їх "масовим психозом".

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