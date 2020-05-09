Лукашенко о параде на фоне пандемии: мы просто не могли иначе, не нужно нас судить

В Минске утром 9 мая прошел Парад Победы. Беларусь стала единственной постсоветской страной, которая не отменила полноценное мероприятие, несмотря на пандемию.

“Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю Великого Подвига победителей, для нас недопустима. Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас — наследников Победы, белорусов”, — сказал Лукашенко.

“Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. Потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни”, — объяснил в своей речи президент Александр Лукашенко отказ от отмены парада.

В последние несколько дней независимые белорусские СМИ писали о том, что людей на госпредприятиях и в университетах активно агитировали приходить на парад, а в некоторых случаях даже требовали этого в обязательном порядке — но в итоге людей все равно было намного меньше, чем в предыдущие годы. Вечером в Минске также запланированы торжественный концерт и салют.

Отметим, что в самой Беларуси насчитывается 22 052 инфицированных COVID-19, из них — 126 человек умерли.

Парад ко Дню Победы в Минске, 9 мая 2020 года: