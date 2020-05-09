Пандемія: у Білорусі вже понад 22 тисячі випадків COVID-19, 126 осіб - померли
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Білорусі на 9 травня зареєстровано 22 тисячі 52 людини з позитивним тестом на COVID-19. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Це на 951 людини більше, ніж було на 8 травня, пише УНН з посиланням на місцеве видання TUT.BY.
Одужали і виписані 6050 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19. Всього проведено 251 771 тест.
За весь період поширення інфекції на території країни померло 126 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 (плюс п’ять за останню добу).
Нагадаємо, озвучені прогнози про щодобовому прирості в 300-400 випадків і про пік захворюваності на початку травня не виправдалися. Аналіз даних по інфікованим показує, що число хворих помітно зростає через 5-7 днів після релігійних і масових заходів.
Заступник головного лікаря Республіканського центру гігієни, епідеміології і громадського здоров’я Ірина Глінська в ефірі телеканалу “Білорусь 1” припустила, що “десь через місяць, можливо, навіть до кінця цього місяця ми все-таки вийдемо на стійке зниження захворюваності — і тоді вже можна буде говорити про якісь наступні прогнози”.
МОЗ з 24 квітня не проводить брифінги, стріми і прес-конференції, раніше ці заходи проходили мінімум раз в тиждень. У рекомендаціях ВООЗ Білорусі наголошується на необхідності прийняття загальнонаціональних заходів щодо посилення фізичного дистанціювання.