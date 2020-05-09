Пандемия: в Беларуси уже более 22 тысяч случаев COVID-19, 126 человек - умерли

Выздоровели и выписаны 6050 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего проведен 251 771 тест.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 126 пациентов с подтвержденным COVID-19 (плюс пять за последние сутки).

Напомним, озвученные прогнозы о ежесуточном приросте в 300−400 случаев и о пике заболеваемости в начале мая не оправдались. Анализ данных по инфицированным показывает, что число заболевших заметно возрастает через 5−7 дней после религиозных и массовых мероприятий.

Заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская в эфире телеканала “Беларусь 1” предположила, что “где-то через месяц, возможно, даже к концу этого месяца мы все-таки выйдем на устойчивое снижение заболеваемости — и тогда уже можно будет говорить о каких-то последующих прогнозах”.

Минздрав с 24 апреля не проводит брифинги, стримы и пресс-конференции, раньше эти мероприятия проходили минимум раз в неделю. В рекомендациях ВОЗ Беларуси подчеркивается необходимость принятия общенациональных мер по усилению физического дистанцирования.