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Лукашенко про парад на фоні пандемії: ми просто не могли інакше, не потрібно нас судити

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко закликав не робити поспішних висновків і не засуджувати країну за проведення параду на День перемоги, незважаючи на пандемію коронавірусу в світі, пише УНН з посиланням на державне агентство БелТА, а також ряд інших ЗМІ, зокрема Meduza.

Лукашенко про парад на фоні пандемії: ми просто не могли інакше, не потрібно нас судити

У Мінську зранку 9 травня пройшов Парад Перемоги. Білорусь стала єдиною пострадянською країною, яка не скасувала повноцінний захід, незважаючи на пандемію.

“Навіть думка зрадити традиціям, які ось уже 75 років прославляють історію Великого Подвигу переможців, для нас неприпустима. Але в цьому ошаленілому світі, що втратив орієнтири, знайдуться люди, які засуджують нас за місце і час проведення цього священного дійства. Хочу їм сказати по-людськи: не поспішайте робити висновки, а тим більше засуджувати нас — спадкоємців Перемоги, білорусів”, — сказав Лукашенко.

“Ми просто не могли інакше, у нас не було іншого вибору. Тому що на нас дивляться очі загиблих за нашу свободу радянських солдатів, очі замучених у катівнях гестапо партизан і підпільників, очі людей похилого віку, жінок і дітей Хатині”, — пояснив у своїй промові президент Олександр Лукашенко відмову від скасування параду.

В останні декілька днів незалежні білоруські ЗМІ писали про те, що людей на держпідприємствах і в університетах активно агітували приходити на парад, а в деяких випадках навіть вимагали цього в обов’язковому порядку — але в підсумку людей все одно було набагато менше, ніж в попередні роки. Увечері в Мінську також заплановані урочистий концерт і салют.

Відзначимо, що в самій Білорусі налічується 22 052 інфікованих COVID-19, з них — 126 осіб померли.

Парад до Дня Перемоги в Мінську 9 травня 2020 року:

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