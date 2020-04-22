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ВОЗ призывает власти Беларуси ввести карантин из-за коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Всемирная организация здравоохранения призвала белорусское правительство ввести ограничительные меры, чтобы обеспечить дистанцирование граждан и замедлить распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

Такие рекомендации сделали 21 апреля эксперты ВОЗ, которые посетили Беларусь ранее в апреле, чтобы оценить действия местной власти для противодействия пандемии. По заявлению экспертной группы, количество больных коронавирусной болезни в этой стране "стремительно растет".

В противоположность европейским странам, которые ввели строгие ограничения для сдерживания эпидемии, Беларусь не закрывала свои границы, не останавливала работу заводов, магазинов, заведений питания и образования. Массовые мероприятия также не запрещены, а церкви отправляли богослужения на Пасху 19 апреля в обычном режиме.

В то же время Министерство здравоохранения Беларуси рекомендовало гражданам ограничить свои социальные контакты.

ВОЗ, между тем, советует Минску отложить "массовые собрания", в том числе религиозные, спортивные и культурные мероприятия, а также ввести карантин для лиц, контактировавших с больными COVID-19, а также тех, у кого есть подозрение на заражение.

Также организация советует властям Беларуси предоставить гражданам возможность для дистанционной работы и учебы, остановить работу не критичных предприятий и ограничить "передвижения без предельной необходимости, особенно для групп риска".

По состоянию на 21 апреля в Беларуси насчитывается 6723 больных, 55 из них умерли.

Несмотря на все большую вспышку коронавирусной болезни, Александр Лукашенко пренебрегает рекомендациями ВОЗ по противодействию пандемии, называя их "массовым психозом".

Напомним, ВОЗ призвала Беларусь подготовить больницы для инфицированных COVID-19.

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