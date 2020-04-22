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ВООЗ закликає владу Білорусі запровадити карантин через коронавірус

ВООЗ закликає владу Білорусі запровадити карантин через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я закликала білоруський уряд запровадити обмежувальні заходи, щоб забезпечити дистанціювання громадян і сповільнити поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у світі. Про це повідомляє УНН з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

Такі рекомендації зробили 21 квітня експерти ВООЗ, які відвідали Білорусь раніше в квітні, щоб оцінити дії місцевої влади для протидії пандемії. За заявою експертної групи, кількість хворих на коронавірусну хворобу в цій країні "стрімко росте".

На противагу європейським країнам, які запровадили суворі обмеження для стримання епідемії, Білорусь не закривала свої кордони, не зупиняла роботу заводів, магазинів, закладів харчування та освіти. Масові заходи також не заборонені, а церкви відправляли богослужіння на Великдень 19 квітня в звичайному режимі.

Водночас Міністерство охорони здоров’я Білорусі рекомендувало громадянам обмежити свої соціальні контакти.

ВООЗ, тим часом, радить Мінську відкласти "масові зібрання", в тому числі релігійні, спортивні та культурні заходи, а також запровадити карантин для осіб, що контактували з хворими на COVID-19, а також тих, у кого є підозра на зараження.

Також організація радить владі Білорусі надати громадянам можливість для дистанційної роботи та навчання, зупинити роботу не критичних підприємств і обмежити "пересування без граничної необхідності, особливо для груп ризику".

Станом на 21 квітня в Білорусі налічується 6 723 хворих, 55 з них померли.

Попри дедалі більший спалах коронавірусної хвороби, Олександр Лукашенко нехтує рекомендаціями ВООЗ з протидії пандемії, називаючи їх "масовим психозом".

Нагадаємо, ВООЗ закликала Білорусь підготувати лікарні для інфікованих COVID-19.

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