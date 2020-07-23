В Беларуси на борьбу с COVID-19 потратили почти полмиллиарда рублей — Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Беларуси на борьбу с пандемией COVID-19 потратили почти полмиллиарда рублей. Об этом на совещании с руководством экономического блока страны заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет агентство БЕЛТА, передает УНН.
"Белорусы должны знать, что, к примеру, борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей. Здесь и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики", – заявил Лукашенко.
По его словам, количество заболевших коронавирусом в Беларуси снижается, но "ситуация в мире далеко не оптимистична". В связи с этим, Лукашенко поддержал медиков, советующих в этом году отдыхать только в Беларуси.
"Я уже предупредил: мы никому ничего не запрещаем, куда угодно поезжайте, но по возвращении в страну сядете на карантин за свой счет. Со всеми вытекающими последствиями", – подчеркнул Лукашенко.
Отметим, что по данным Министерства здравоохранения Беларуси, на 22 июля в стране зарегистрированы более 66,5 тыс. человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели более 59 тыс. пациентов, умерли от коронавируса свыше 500 человек.
Как сообщал УНН, в Беларуси из-за пандемии коронавируса во время президентской избирательной кампании решили уменьшить число наблюдателей на участках для голосования.
Также напомним, что несмотря на пандемию, в Минске 9 мая прошел Парад Победы. Таким образом, Беларусь стала единственной постсоветской страной, которая не отменила полноценное мероприятие.
Добавим также, что в апреле ВОЗ призывала власти Беларуси ввести карантин из-за коронавируса. В то же время, как сообщалось, несмотря на все большую вспышку коронавирусной болезни, Лукашенко пренебрегал рекомендациями ВОЗ по противодействию пандемии, называя их "массовым психозом".