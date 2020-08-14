У Білорусі анонсували "найбільший в історії країни" марш свободи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Учасники протестів у Білорусі планують зібратись на "найбільший в історії Білорусі" марш свободи. Анонс поширив у п’ятницю Telegram-канал NEXTA Live, передає УНН.
"Неділя - день найбільшого в історії Білорусі, виключно мирного маршу, яким ми пройдемо вулицями і проспектами наших міст, з посмішками і гідністю. Вийдемо цілими сім'ями, будинками, робочими колективами - співробітники всіх галузей, медики, робітники, службовці, викладачі, діячі культури, військові. Висловимо слова подяки всім, хто у цей переломний момент був на стороні народу. Згадаймо всіх, хто у боротьбі за свободу постраждав", - йдеться у повідомленні каналу.
Початок маршу запланований на 14:00 16 серпня, стартуватиме хода з центральних проспектів, вулиць і площ білоруських міст.
Нагадаємо, у пятницю у Білорусі триває загальнонаціональний страйк: працівники підприємств у Мінську та інших містах масово залишають робочі місця.