В Беларуси анонсировали "крупнейший в истории страны" марш свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Участники протестов в Беларуси планируют собраться на "крупнейший в истории Беларуси" марш свободы. Анонс распространил в пятницу Telegram-канал NEXTA Live, передает УНН.
"Воскресенье - день самого большого в истории Беларуси, исключительно мирного марша, которым мы пройдем по улицам и проспектам наших городов, с улыбками и достоинством. Выйдем целыми семьями, домами, рабочими коллективами - сотрудники всех отраслей, медики, рабочие, служащие, преподаватели, деятели культуры, военные. Выразим слова благодарности всем, кто в этот переломный момент был на стороне народа. Вспомним всех, кто в борьбе за свободу пострадал", - говорится в сообщении канала.
Начало марша запланировано на 14:00 16 августа, стартует шествие по центральным проспектам, улиц и площадей белорусских городов.
Напомним, в пятницу в Беларуси продолжается общенациональная забастовка: работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места.