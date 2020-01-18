У Білому домі вважають, що звинувачення на адресу Трампа можуть завдати значної шкоди країні

$41.400.13
45.840.29
ukru
Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив
09:11 • 28913 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 29451 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 31484 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 236789 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 162107 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 137159 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 139498 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 151365 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 149219 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 234299 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
54%
Популярнi новини

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 31849 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 40475 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 19720 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 36552 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 36418 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 28900 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 236776 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 196742 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 314399 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 334600 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 36869 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 20027 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 64062 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 46389 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 60299 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

У Білому домі вважають, що звинувачення на адресу Трампа можуть завдати значної шкоди країні

Київ • УНН

 • 11287 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Статті звинувачень на адресу президента США Дональда Трампа в рамках процедури його імпічменту можуть завдати країні та її інститутам значної шкоди. Про це йдеться в поширеній в п’ятницю письмовій заяві прес-секретаря Білого дому Стефані Грішем, передає УНН.

У Білому домі вважають, що звинувачення на адресу Трампа можуть завдати значної шкоди країні

“Затверджені демократами з Палати представників (Конгресу США) статті (звинувачень в рамках) імпічменту загрожують завдати значного і довгострокового збитку нашим інститутам та нашій країні. Президент розраховує на завершення цього упередженого та неконституційного імпічменту. Конгресу пора звернути увагу на роботу американського народу та залишити в минулого такі сфабриковані політичні розслідування”, — зазначила Грішем.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп 13 разів за дві хвилини сказав, що не знає Льва Парнаса

Вона також назвала імена юристів, які будуть захищати Трампа на розгляді в Сенаті Конгресу в рамках процедури імпічменту. У їх число увійшли колишні прокурори, які розслідували скандал за участю екс-президента США Білла Клінтона, Кеннет Старр і Роберт Рей, особистий адвокат президента Джейн Раскін, спеціальний радник Трампа і колишній генпрокурор Флориди Пем Бонді, почесний професор школи права Гарвардського університету Алан Дершовіц, що представляв раніше в судах Трампа Ерік Гершман. Команду очолять юрисконсульти Білого дому Пет Сіполоуні і Джей Секьюлоу.

“Президент Трамп не зробив нічого поганого і впевнений, що ця команда буде захищати його, виборців і нашу демократію від безпідставного і нелегітимного імпічменту”, — підкреслила прес-секретар глави держави.

Раніше Палата представників США призначила сімох “менеджерів з імпічменту” з юридичною освітою для участі в процесі щодо імпічменту.

Нагадаємо, напередодні голова Верховного суду США і сенатори присягнули перед судовим процесом над Трампом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.72
Bitcoin
$82,378.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.03
Золото
$3,246.75
Ethereum
$1,560.86