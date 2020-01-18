У Білому домі вважають, що звинувачення на адресу Трампа можуть завдати значної шкоди країні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Статті звинувачень на адресу президента США Дональда Трампа в рамках процедури його імпічменту можуть завдати країні та її інститутам значної шкоди. Про це йдеться в поширеній в п’ятницю письмовій заяві прес-секретаря Білого дому Стефані Грішем, передає УНН.
“Затверджені демократами з Палати представників (Конгресу США) статті (звинувачень в рамках) імпічменту загрожують завдати значного і довгострокового збитку нашим інститутам та нашій країні. Президент розраховує на завершення цього упередженого та неконституційного імпічменту. Конгресу пора звернути увагу на роботу американського народу та залишити в минулого такі сфабриковані політичні розслідування”, — зазначила Грішем.
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Вона також назвала імена юристів, які будуть захищати Трампа на розгляді в Сенаті Конгресу в рамках процедури імпічменту. У їх число увійшли колишні прокурори, які розслідували скандал за участю екс-президента США Білла Клінтона, Кеннет Старр і Роберт Рей, особистий адвокат президента Джейн Раскін, спеціальний радник Трампа і колишній генпрокурор Флориди Пем Бонді, почесний професор школи права Гарвардського університету Алан Дершовіц, що представляв раніше в судах Трампа Ерік Гершман. Команду очолять юрисконсульти Білого дому Пет Сіполоуні і Джей Секьюлоу.
“Президент Трамп не зробив нічого поганого і впевнений, що ця команда буде захищати його, виборців і нашу демократію від безпідставного і нелегітимного імпічменту”, — підкреслила прес-секретар глави держави.
Раніше Палата представників США призначила сімох “менеджерів з імпічменту” з юридичною освітою для участі в процесі щодо імпічменту.
Нагадаємо, напередодні голова Верховного суду США і сенатори присягнули перед судовим процесом над Трампом.