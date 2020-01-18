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В Белом доме считают, что обвинения в адрес Трампа могут нанести значительный ущерб стране

Киев • УНН

 • 11287 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Статьи обвинений в адрес президента США Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента могут нанести стране и ее институтам значительный ущерб. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, передает УНН.

В Белом доме считают, что обвинения в адрес Трампа могут нанести значительный ущерб стране

“Утвержденные демократами Палаты представителей (Конгресса США) статьи (обвинений в рамках) импичмента угрожают нанести значительный и долгосрочный ущерб нашим институтам и нашей стране. Президент рассчитывает на завершение этого предвзятого и неконституционного импичмента. Конгрессу пора обратить внимание на работу американского народа и оставить в прошлом такие сфабрикованные политические расследования”, — отметила Гришэм.

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Она также назвала имена юристов, которые будут защищать Трампа на рассмотрении в Сенате Конгресса в рамках процедуры импичмента. В их число вошли бывшие прокуроры, расследовали скандал с участием экс-президента США Билла Клинтона, Кеннет Старр и Роберт Рей, личный адвокат президента Джейн Раскин, специальный советник Трампа и бывший генпрокурор Флориды Пэм Бонди, почетный профессор школы права Гарвардского университета Алан Дершовиц, представлявший ранее в судах Трампа Эрик Гершман. Команду возглавят юрисконсульты Белого дома Пэт Сиполоуни и Джей Секьюлоу.

“Президент Трамп не сделал ничего плохого и уверен, что эта команда будет защищать его, избирателей и нашу демократию от безосновательного и нелегитимного импичмента”, — подчеркнула пресс-секретарь главы государства.

Ранее Палата представителей США назначила семерых “менеджеров по импичменту” с юридическим образованием для участия в процессе об импичменте.

Напомним, накануне председатель Верховного суда США и сенаторы присягнули перед судебным процессом над Трампом.

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