У Білому домі розповіли деталі про візит Зеленського до США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Білому домі розповіли, що про візит Президента України Володимира Зеленського до США лідери країн домовилися під час телефонної розмови 11 грудня, і у п'ятницю, 16 грудня, українська сторона офіційно прийняла запрошення. Про це під час брифінгу заявив високопоставлений представник адміністрації США, передає УНН.
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"Президент США Джо Байден і президент Зеленський обговорили візит Зеленського до Вашингтона під час телефонної розмови 11 грудня. І Білий дім офіційно запросив президента Зеленського приїхати 21 грудня, минулої середи, 14 грудня... Українська сторона - Офіс президента Зеленського - офіційно прийняла запрошення минулої п’ятниці. А потім візит було остаточно підтверджено в неділю", - розповів посадовець.
Деталі
Повідомляється, що спочатку Байден прийме Зеленського в Білому домі для двосторонніх зустрічей, зокрема з ключовими членами команди американського президента в уряді й сфері національної безпеки. Далі лідери країн проведуть пресконференцію, і президент України виступить на спільній сесії Конгресу, яка "продемонструє потужну двопартійну підтримку України".
Крім цього, представник адміністрації повідомив, що під час зустрічі лідери США та України проведуть стратегічну дискусію щодо подальших дій на полі бою, навчання українських військових західними партнерами. Також вони обговорять санкції та експортний контроль проти російської економіки та оборонної промисловості, подальшу допомогу Україні в економічному та енергетичному секторах, а також гуманітарну допомогу.
"Ми з нетерпінням чекаємо повернення президента Зеленського до Білого дому для його другого візиту, але його першого візиту з початку жорстокої війни росії проти України. Це те, що ми хотіли зробити протягом деякого часу. І... фактично 300-й день, як росія жорстоко вторглася в Україну з метою стерти її з карти світу та підпорядкувати український народ російській владі", - підсумував представник адміністрації.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про свій візит у США сьогодні, 21 грудня.
У Білому домі заявили, що під час візиту президент США Джо Байден оголосить новий значний пакет на майже 2 мільярди доларів допомоги Україні у сфері безпеки. Зокрема, Вашингтон планує передати ракетну батарею Patriot.