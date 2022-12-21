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В Белом доме рассказали детали о визите Зеленского в США

В Белом доме рассказали детали о визите Зеленского в США

Киев • УНН

 • 391169 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Белом доме рассказали, что о визите президента Украины Владимира Зеленского в США лидеры стран договорились во время телефонного разговора 11 декабря, и в пятницу, 16 декабря, украинская сторона официально приняла приглашение. Об этом во время брифинга заявил высокопоставленный представитель администрации США, передает УНН.

Цитата

"Президент США Джо Байден и президент Зеленский обсудили визит Зеленского в Вашингтон во время телефонного разговора 11 декабря. И Белый дом официально пригласил президента Зеленского приехать 21 декабря, в прошлую среду, 14 декабря... Украинская сторона - Офис президента Зеленского - официально приняла приглашение в прошлую пятницу. А затем визит был окончательно подтвержден в воскресенье", - рассказал чиновник.

Детали

Сообщается, что сначала Байден примет Зеленского в Белом доме для двусторонних встреч, в том числе с ключевыми членами команды американского президента в правительстве и в сфере национальной безопасности. Далее лидеры стран проведут пресс-конференцию, и президент Украины выступит на общей сессии Конгресса, которая "продемонстрирует мощную двухпартийную поддержку Украины".

Кроме этого, представитель администрации сообщил, что во время встречи лидеры США и Украины проведут стратегическую дискуссию относительно дальнейших действий на поле боя, обучения украинских военных западными партнерами. Также они обсудят санкции и экспортный контроль против экономики и оборонной промышленности россии, дальнейшую помощь Украине в экономическом и энергетическом секторах, а также гуманитарную помощь.

"Мы с нетерпением ждем возвращения президента Зеленского в Белый дом для его второго визита, но его первого визита с начала жестокой войны россии против Украины. Это то, что мы хотели сделать в течение некоторого времени. И... фактически 300-й день, как россия жестоко вторглась в Украину с целью стереть ее с карты мира и подчинить украинский народ российским властям", - подытожил представитель администрации.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил о своем визите в США сегодня, 21 декабря.

В Белом доме заявили, что во время визита президент США Джо Байден объявит новый значительный пакет на почти 2 миллиарда долларов помощи Украине в сфере безопасности. В частности, Вашингтон планирует передать ракетную батарею Patriot.

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