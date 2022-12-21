У Білому домі підтвердили, що планують передати Україні Patriot
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сполучені Штати підтвердили, що планують передати Україні ракетну батарею Patriot. Про це повідомив високопоставлений представник адміністрації президента США, заяву якого оприлюднив Білий дім, пише УНН.
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"Президент Байден оголосить новий значний пакет на майже 2 мільярдів доларів допомоги Україні у сфері безпеки. Він міститиме дуже важливу нову можливість: ракетну батарею Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів росії на критичну інфраструктуру України", - сказав представник адміністрації.
Деталі
У Білому домі вказали, що "ми навчатимемо українських військових, як керувати батареєю Patriot у третій країні". "Це займе деякий час, але українські війська повернуться до своєї країни, щоб керувати цією батареєю", - додав представник адміністрації.
"І ми продовжимо приділяти пріоритетну увагу іншим формам підтримки протиповітряної оборони, включаючи NASAMS, HAWK, Stingers та обладнання для боротьби з БПЛА", - додав американський посадовець.
З його слів, під час цього візиту також буде можливість разом із Конгресом відзначити роботу з ухвалення значного пакету додаткового фінансування для України на 2023 рік. "І ми очікуємо на двопартійний пакет фінансування України на суму понад 40 мільярдів доларів", - вказав представниц адміністрації.
Доповнення
У Білому домі зазначили, що Президент США Джо Байден під час візиту Президента України Володимира Зеленського оголосить про новий пакет допомоги в галузі безпеки для України.