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В Белом доме подтвердили, что планируют передать Украине Patriot

В Белом доме подтвердили, что планируют передать Украине Patriot

Киев • УНН

 • 734301 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Соединенные Штаты подтвердили, что планируют передать Украине ракетную батарею Patriot. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации президента США, заявление которого обнародовал Белый дом, пишет УНН.

Цитата

"Президент Байден объявит новый значительный пакет на почти 2 миллиарда долларов помощи Украине в сфере безопасности. Он будет содержать очень важную новую возможность: ракетную батарею Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений россии на критическую инфраструктуру Украины", – сказал представитель администрации.

Детали

В Белом доме указали, что "будем обучать украинских военных, как управлять батареей Patriot в третьей стране". "Это займет некоторое время, но украинские войска вернутся в свою страну, чтобы управлять этой батареей", - добавил представитель администрации.

"И мы продолжим уделять приоритетное внимание другим формам поддержки противовоздушной обороны, включая NASAMS, HAWK, Stingers и оборудование для борьбы с БПЛА", - добавил американский чиновник.

По его словам, во время этого визита будет возможность вместе с Конгрессом отметить работу по принятию значительного пакета дополнительного финансирования для Украины на 2023 год. "И мы ожидаем двухпартийный пакет финансирования Украины на сумму более 40 миллиардов долларов", - указал представительниц администрации.

Дополнение

В Белом доме отметили, что Президент США Джо Байден во время визита Президента Украины Владимира Зеленского объявит о новом пакете помощи в области безопасности для Украины.

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