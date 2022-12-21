В Белом доме подтвердили, что планируют передать Украине Patriot
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Соединенные Штаты подтвердили, что планируют передать Украине ракетную батарею Patriot. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации президента США, заявление которого обнародовал Белый дом, пишет УНН.
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"Президент Байден объявит новый значительный пакет на почти 2 миллиарда долларов помощи Украине в сфере безопасности. Он будет содержать очень важную новую возможность: ракетную батарею Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений россии на критическую инфраструктуру Украины", – сказал представитель администрации.
Детали
В Белом доме указали, что "будем обучать украинских военных, как управлять батареей Patriot в третьей стране". "Это займет некоторое время, но украинские войска вернутся в свою страну, чтобы управлять этой батареей", - добавил представитель администрации.
"И мы продолжим уделять приоритетное внимание другим формам поддержки противовоздушной обороны, включая NASAMS, HAWK, Stingers и оборудование для борьбы с БПЛА", - добавил американский чиновник.
По его словам, во время этого визита будет возможность вместе с Конгрессом отметить работу по принятию значительного пакета дополнительного финансирования для Украины на 2023 год. "И мы ожидаем двухпартийный пакет финансирования Украины на сумму более 40 миллиардов долларов", - указал представительниц администрации.
Дополнение
В Белом доме отметили, что Президент США Джо Байден во время визита Президента Украины Владимира Зеленского объявит о новом пакете помощи в области безопасности для Украины.