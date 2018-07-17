У Білому домі раптово згасло світло після слів Трампа про підтримку розвідслужб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Під час прес-конференції Президента США Дональда Трампа за результатами його подорожі до фінської столиці Гельсінкі не обійшлось без курйозів. У приміщенні Білого Дому, де проходила зустріч американського лідера зі ЗМІ, погасло світло, коли Трамп заговорив про роботу розвідувальних служб, передає кореспондент УНН.
“Дозвольте почати зі того, що знов таки, є повна довіра і підтримка американським розвідувальним службам, я повністю довіряю нашій розвідці...”, — почав говорити Трамп щодо розслідування американських спецслужб справи щодо російського втручання у вибори у США у 2016 році.
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Президент не встиг договорити, коли у кімнаті Білого Дому, де проходив брифінг, повністю погасло світло.
“Упс, вони тільки що відключили світло. Це, мабуть, служби розвідки”, — прокоментував Трамп.
За мить світло знову ввімкнулось, на що американський лідер зазначив, що “це було дивно”.
Нагадаємо, громадянка Росії Марія Бутіна затримана в Вашингтоні за звинуваченнями у незареєстрованій діяльності на території США в якості агента, що діє в інтересах РФ.