В Белом доме внезапно погас свет после слов Трампа о поддержке разведслужб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Во время пресс-конференции Президента США Дональда Трампа по результатам его поездки в финскую столицу Хельсинки не обошлось без курьезов. В помещении Белого Дома, где проходила встреча американского лидера со СМИ, погас свет, когда Трамп заговорил о работе разведывательных служб, передает корреспондент УНН.
“Позвольте начать с того, что опять-таки, есть полное доверие и поддержка американским разведывательным службам, я полностью доверяю нашей разведке ...”, - начал говорить Трамп по расследованию американских спецслужб дела в отношении российского вмешательства в выборы в США в 2016 году.
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Президент не успел договорить, когда в комнате Белого Дома, где проходил брифинг, полностью погас свет.
“Упс, они только что отключили свет. Это, пожалуй, службы разведки”, — прокомментировал Трамп.
Через мгновение свет снова включился, на что американский лидер отметил, что “это было странно”.
Напомним, гражданка России Мария Бутина задержана в Вашингтоне по обвинению в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента, действующего в интересах РФ.