У Білому домі підтвердили об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю: передадуть понад 2 млрд дол
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив у неділю, що новий спільний пакет воєнної допомоги для Ізраїлю та України буде значно більшим, ніж 2 мільярди доларів. Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, передає The Guardian, пише УНН.
Деталі
В інтерв'ю на телеканалі CBS Салліван сказав, що Джо Байден цього тижня проведе широкі переговори з Конгресом США про необхідність схвалення пакета допомоги для України та Ізраїлю.
Зі слів посадовця США, пакет буде «значно більшим» за два мільярди доларів.
Доповнення
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати надаватимуть Ізраїлю засоби, необхідні для боротьби з терористичним угрупуванням ХАМАС, так само як вони надають Україні зброю, необхідну для перемоги над росією.
Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Сполучені Штати залишаються сфокусованими на допомозі Україні в протидії російській агресії, а також наголосив, що підтримка триватиме.