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У Білому домі не підтримують ідеї накладання негайних санкцій на "Північний потік-2"

У Білому домі не підтримують ідеї накладання негайних санкцій на "Північний потік-2"

Київ • УНН

 • 14797 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Речниця Білого дому Джен Псакі заявила під час брифінгу, що адміністрація президента США не погоджується з ідеєю ефективності термінових санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" для поставок російського газу в Європу в обхід України, оскільки обмеження є важелем впливу на РФ на тлі загрози російського вторгнення в Україну, пише УНН.

Цитата:

"Є розбіжності — я не впевнена, що це те, про що ви питаєте, але — між нами та деким у Конгресі, хто припускає, що санкції проти "Північного потоку — 2" зараз будуть ефективними. Ми не згідні. Ми вважаємо, що це точка впливу, і що пояснення того, що це не буде продовжено, якщо Росія вторгнеться, є точкою впливу. І саме тому ми йдемо тим шляхом, яким йдемо", - вказала вона.

"Ми не думаємо, що такий підхід спрацює", - додала Псакі, відповідаючи на запитання, навіщо взагалі дозволяти проекту трубопроводу "йти вперед", ставлячи у залежність від можливості вторгнення.

Деталі

Речниця Білого дому наголосила, що "Північний потік — 2" нині не працює. "Ми згодні з тим, що це точка тиску на президента Путіна та росіян. Німецькі регулюючі органи призупинили сертифікацію трубопроводу. І ми дуже чітко заявили в приватному порядку, як і публічно, про те, що це не продовжуватиметься, якщо Росія вторгнеться", - додала вона.

Доповнення

Газопровід “Північний потік-2”, яким керує російський “Газпром”, було завершено у вересні, і він чекає на остаточну сертифікацію від німецького мережевого агентства, яке заявило, що у першій половині 2022 року жодного рішення не буде ухвалено.

На те, що трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів, яким керує російська державна газова компанія “Газпром”, німецькі регулюючі органи можуть схвалити в середині року, сподівається виконавчий директор Uniper, однієї з п’яти європейських енергетичних компаній, які допомагають фінансувати трубопровід.

Сполучені Штати, а також деякі європейські країни, включаючи Україну та Польщу, виступають проти трубопроводу, що позбавить Київ отримання оплати за транзит, а також посилить вплив Москви на Європу, де ціни на газ стрімко зростають.

Так, Європа бореться з енергетичною кризою, внаслідок якої ціни на газ та електроенергію побили кілька рекордів за останні кілька місяців. Запаси газу на континенті вже досягли найнижчого рівня більш ніж за десятиліття, а два найхолодніші місяці на рік у розпалі.

Різке зростання цін на енергоносії в поєднанні з недопоставками викликали звинувачення з боку європейських офіційних осіб в тому, що Росія обмежує поставки, щоб чинити тиск на владу з метою сертифікації нового трубопроводу. Зокрема, президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити поставки газу, сказавши, що “Північний потік - 2” може бути запущений “на наступний день після” такого схвалення.

Голова МЕА Фатіх Біроль звинуватив Росію в енергетичній кризі, яка завдає шкоди економіці по всій Європі.

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