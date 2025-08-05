У безпілотнику, який залетів до Литви з білорусі, була вибухівка - прокуратура
Київ • УНН
Генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене повідомила, що безпілотник, який залетів з білорусі, містив вибуховий заряд. Його знешкодили литовські військові фахівці на полігоні.
Генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене заявила, що у безпілотнику, який залетів на територію країни з білорусі, містився вибуховий заряд. Про це повідомляє LRT, пише УНН.
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Грунскене заявила, що цей інцидент розслідується як окремий епізод у рамках досудового розслідування воєнних злочинів в Україні, яке було розпочато ще в березні 2022 року.
Безпілотник виявили минулої п’ятниці, 1 серпня, на полігоні. За словами Грунскене, огляд пристрою показав, що він містив вибуховий заряд, який був успішно знешкоджений на місці литовськими військовими фахівцями.
Генеральна прокурорка повідомила, що частини дрона були вилучені для різних розслідувань.
Однією з основних версій розслідування є те, що безпілотний літальний апарат випадково потрапив на територію Литви.
"Паралельно розслідуються й інші версії", – додала вона.
Нагадаємо
28 липня невідомий безпілотник перетнув повітряний простір Литви з боку білорусі, його помітили на висоті близько 200 метрів поблизу Вільнюса. Литовські ЗМІ припускали, що це міг бути російський дрон "Gerbera", схожий на "Shahed", або БПЛА контрабандистів.