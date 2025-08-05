У безпілотнику, який залетів до Литви з білорусі, була вибухівка - прокуратура

Пакистан відповів на слова Зеленського: "відкидає звинувачення" щодо участі своїх громадян у війні 5 серпня, 10:41 • 35997 перегляди

Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині 5 серпня, 10:45 • 82769 перегляди

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Данія, Норвегія та Швеція профінансують другий пакет підтримки США для України на $500 млн - НАТО 12:12 • 7050 перегляди