В беспилотнике, залетевшем в Литву из Беларуси, была взрывчатка - прокуратура

В РФ нефтезавод компании "Роснефть" остановил половину мощностей, цены на бензин выросли до рекорда 5 августа, 06:57 • 99750 просмотра

Пакистан ответил на слова Зеленского: "отвергает обвинения" в участии своих граждан в войне 5 августа, 10:41 • 32945 просмотра

Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине 5 августа, 10:45 • 76736 просмотра

Буданов: “Если разведчику нужно заняться сексом с проституткой для дела – не вижу в этом никакой проблемы” 12:02 • 14861 просмотра