В беспилотнике, залетевшем в Литву из Беларуси, была взрывчатка - прокуратура
Киев • УНН
Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене сообщила, что беспилотник, залетевший из Беларуси, содержал взрывной заряд. Его обезвредили литовские военные специалисты на полигоне.
Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене заявила, что в беспилотнике, залетевшем на территорию страны из Беларуси, содержался взрывной заряд. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.
Детали
Грунскене заявила, что этот инцидент расследуется как отдельный эпизод в рамках досудебного расследования военных преступлений в Украине, которое было начато еще в марте 2022 года.
Беспилотник обнаружили в прошлую пятницу, 1 августа, на полигоне. По словам Грунскене, осмотр устройства показал, что оно содержало взрывной заряд, который был успешно обезврежен на месте литовскими военными специалистами.
Генеральный прокурор сообщила, что части дрона были изъяты для различных расследований.
Одной из основных версий расследования является то, что беспилотный летательный аппарат случайно попал на территорию Литвы.
"Параллельно расследуются и другие версии", – добавила она.
Напомним
28 июля неизвестный беспилотник пересек воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси, его заметили на высоте около 200 метров вблизи Вильнюса. Литовские СМИ предполагали, что это мог быть российский дрон "Gerbera", похожий на "Shahed", или БПЛА контрабандистов.