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У Берліні вибухнув склад із боєприпасами та феєрверками: рятувальники не можуть загасити пожежу

У Берліні вибухнув склад із боєприпасами та феєрверками: рятувальники не можуть загасити пожежу

Київ • УНН

 • 185236 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. На Заході Берліна у Німеччині почалася пожежа після вибуху складу з боєприпасами та феєрверками. Як пише BILD, рятувальники не можуть загасити вогонь, повідомляє УНН.

Деталі

Повідомляється, що сигнал тривоги із берлінського району Целендорф надійшов о 3:30 ранку. На складі, де, за інформацією пожежників, зберігалася піротехніка та до 50 тонн боєприпасів, стався вибух.

Вогонь перекинувся на лісовий масив Грюневальд, де наразі працюють столичні аварійні служби. Рятувальники не можуть підступитися до вогнищ загоряння через небезпеку подальших вибухів, тому вогонь продовжує поширюватися безконтрольно.

У районі НП зупинено рух поїздів, перекрито ділянку автобану. У гасінні задіяні сили Бундесверу.

Найближчий житловий масив розташований за 2 км від місця пожежі. Наразі інформації про постраждалих немає. Причини вибуху з'ясовуються.

Нагадаємо

У підмосков'ї 3 серпня спалахнув склад інтернет-магазину OZON. Повідомлялося про 11 постраждалих.

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