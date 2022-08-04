В Берлине взорвался склад с боеприпасами и фейерверками: спасатели не могут потушить пожар

Детали

Сообщается, что сигнал тревоги из берлинского района Целендорф поступил в 3:30 утра. На складе, где, по информации пожарных, хранилась пиротехника и до 50 тонн боеприпасов, произошел взрыв.

Огонь перекинулся на лесной массив Грюневальд, где сейчас работают столичные аварийные службы. Спасатели не могут подступиться к очагам возгорания из-за опасности дальнейших взрывов, поэтому огонь продолжает бесконтрольно распространяться.

В районе ЧП остановлено движение поездов, перекрыт участок автобана. В тушении задействованы силы Бундесвера.

Ближайший жилой массив находится в 2 км от места пожара. На данный момент информации о пострадавших нет. Причины взрыва выясняются.

Напомним

В подмосковье 3 августа загорелся склад интернет-магазина OZON. Сообщалось об 11 пострадавших.