В Берлине взорвался склад с боеприпасами и фейерверками: спасатели не могут потушить пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. На Западе Берлина в Германии начался пожар после взрыва склада с боеприпасами и фейерверками. Как пишет BILD, спасатели не могут потушить огонь, сообщает УНН.
Детали
Сообщается, что сигнал тревоги из берлинского района Целендорф поступил в 3:30 утра. На складе, где, по информации пожарных, хранилась пиротехника и до 50 тонн боеприпасов, произошел взрыв.
Огонь перекинулся на лесной массив Грюневальд, где сейчас работают столичные аварийные службы. Спасатели не могут подступиться к очагам возгорания из-за опасности дальнейших взрывов, поэтому огонь продолжает бесконтрольно распространяться.
В районе ЧП остановлено движение поездов, перекрыт участок автобана. В тушении задействованы силы Бундесвера.
Ближайший жилой массив находится в 2 км от места пожара. На данный момент информации о пострадавших нет. Причины взрыва выясняются.
Напомним
В подмосковье 3 августа загорелся склад интернет-магазина OZON. Сообщалось об 11 пострадавших.