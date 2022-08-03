Под Москвой сильный пожар: загорелся склад магазина OZON, известно об 11 пострадавших

Детали

Сообщается, что из склада эвакуировано более 1000 человек, но еще четверых пока не могут найти. Площадь возгорания составляет 20 000 квадратных метров. В результате пожара обрушилась часть крыши. Огонь до сих пор не удается потушить. На место происшествия уже направлен пожарный поезд.

Известно, что из 11 пострадавших у двоих черепно-мозговые травмы, остальные отравились продуктами горения.

Напомним

Масштабный пожар произошел на крыше девятиэтажного жилого дома на ленинском проспекте в москве в июле.

В общей сложности из горящего здания эвакуировали около 400 человек и жителя дома, застрявшего во время пожара в лифте.