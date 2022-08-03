Під Москвою сильна пожежа: спалахнув склад магазину OZON, відомо про 11 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У підмосков'ї спалахнув склад інтернет-магазину OZON. Як пише Telegram-канал BAZA, на даний момент відомо про 11 постраждалих, пише УНН.
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Повідомляється, що зі складу евакуйовано понад 1000 осіб, але ще чотирьох поки що не можуть знайти. Площа загоряння становить 20 000 кв. Внаслідок пожежі обрушилася частина даху. Вогонь досі не вдається загасити. На місце події вже направлено пожежний поїзд.
Відомо, що з 11 постраждалих у двох черепно-мозкові травми, інші отруїлися продуктами горіння.
Нагадаємо
Масштабна пожежа сталася на даху дев'ятиповерхового житлового будинку на ленінському проспекті у Москві у липні.
Загалом із палаючої будівлі евакуювали близько 400 осіб та мешканця будинку, що застряг під час пожежі у ліфті.