В москве вспыхнул пожар, горит жилая многоэтажка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Масштабный пожар произошел на крыше девятиэтажного жилого дома на ленинском проспекте в москве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Отмечается, что в общей сложности из горящего здания эвакуировали около 400 человек и жителя дома, застрявшего во время пожара в лифте. Как пишут росСМИ, огонь гасят и с вертолета.
МЧС рф сообщают, что пожар локализован на 1 тыс "квадратов".
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