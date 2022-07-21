В москве вспыхнул пожар, горит жилая многоэтажка

Детали

Отмечается, что в общей сложности из горящего здания эвакуировали около 400 человек и жителя дома, застрявшего во время пожара в лифте. Как пишут росСМИ, огонь гасят и с вертолета.

МЧС рф сообщают, что пожар локализован на 1 тыс "квадратов".

Ранее

В Набережных Челнах в россии произошел пожар на площади 1000 квадратных метров на складе резинотехнических изделий и пластика.