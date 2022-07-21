У москві спалахнула пожежа, горить житлова багатоповерхівка

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Зазначається, що загалом із палаючої будівлі евакуювали близько 400 людей та мешканця будинку, який застряг під час пожежі в ліфті. Як пишуть росЗМІ, вогонь гасять і з вертольота.

МЧС рф повідомляють, що пожежу локалізовано на 1 тис "квадратів".

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У Набережних Челнах у росії сталася пожежа на площі 1000 квадратних метрів на складі гумотехнічних виробів та пластику.