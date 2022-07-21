У москві спалахнула пожежа, горить житлова багатоповерхівка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Масштабна пожежа сталася на даху дев'ятиповерхового житлового будинку на ленінському проспекті у москві. Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.
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Зазначається, що загалом із палаючої будівлі евакуювали близько 400 людей та мешканця будинку, який застряг під час пожежі в ліфті. Як пишуть росЗМІ, вогонь гасять і з вертольота.
МЧС рф повідомляють, що пожежу локалізовано на 1 тис "квадратів".
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