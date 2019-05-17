У березні базова інфляція сповільнилась до 7,6%
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Базова інфляція сповільнилась до 7,6% рік до року у березні 2019 року. А індекс споживчих цін сповільнився до 8,6% р/р. Про це повідомляє УНН з посиланням на Макроекономічний огляд та прогноз Мінфіну за квітень цього року.
Базова інфляція сповільнилась до 7,6% р/р у березні 2019 року у порівнянні з 9,4% р/р у березні 2018 року. Основним фактором, що вплинув на таку динаміку, було укріплення обміну курсу гривні до валют країн-торгівельних партнерів.
Споживча інфляція продовжує сповільнюватись на фоні фіскальної консолідації та в умовах збереження порівняно жорстокої монетарної політики. У березні 2019 року індекс споживчих цін сповільнився до 8,6% р/р у порівнянні з 15,9% р/р у березні 2018 року. Одночасно спостерігалось уповільнення темпів приросту грошової бази до 7,8% порівняно із 12% у березні. 2018 р.
Основними чинниками які мали вплив на індекс споживчих цін у січні-березні були:
- подальше зростання вартості робочої сили впливало як з боку пропозиції(через собівартість продукції) так і з боку попиту;
- уповільнення зростання цін на продукти харчування до 7,2%р/р (порівняно із 17,9% р/р у березні 2018 року) дещо знизило тиск на ІСЦ (індекс споживчих цін).
Зростання індексу споживчих цін до 8,9% р/р відбулось через зростання тарифів та вартості постачання газу, електроенергії, пару для підприємств.
Як повідомляв УНН, у Мінфіні назвали чинники зростання заробітних плат.