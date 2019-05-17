У березні базова інфляція сповільнилась до 7,6%

КИЇВ. 17 травня. УНН. Базова інфляція сповільнилась до 7,6% рік до року у березні 2019 року. А індекс споживчих цін сповільнився до 8,6% р/р. Про це повідомляє УНН з посиланням на Макроекономічний огляд та прогноз Мінфіну за квітень цього року.