У Мінфіні назвали чинники зростання заробітних плат
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Темп приросту реальної заробітної плати у березні 2019 року становив 12,5% (рік до року). Про це повідомляє УНН з посиланням на макроекономічний огляд та прогноз Мінфіну за квітень 2019 року.
У відомстві зазначають, що чинниками зростання заробітної плати стали підвищення мінімальної заробітної плати на 12,1% р/р, поліпшення фінансового стану компаній, збільшення конкуренції за трудові ресурси через трудову міграцію до країн ЄС.
Відтак, за підсумками березня 5 галузей із найбільшим розміром зарплати залишився без змін:
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- фінансова та страхова діяльність;
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- інформація та комунікації;
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- професійна, наукова та технічна діяльність;
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- державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування;
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- транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність.
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Лідером за розміром заробітної плати залишається фінансова та страхова діяльність - 20,5 тис. грн за місяць. Найбільш динамічне зростання заробітних плат із ТОП-5 галузей продемонструвала сфера професійної, наукової та технічної діяльності - на 42,4%.
Лідером за розміром заробітної плати залишається місто Київ (16,2 тис. грн за місяць). Найбільш динамічне зростання заробітних плат із ТОП-5 у регіонах спостерігається у Донецькій області - на 27,3%.
Як повідомляв УНН, згідно з інформацією Держстату, середня зарплата в Україні у березні у 2,5 раза перевищила мінімальну.