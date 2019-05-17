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7 марта, 15:45 • 86686 просмотра

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7 марта, 13:58 • 99072 просмотра

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7 марта, 08:52 • 123690 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111815 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137899 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144668 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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В Минфине назвали причины роста заработных плат

В Минфине назвали причины роста заработных плат

Киев  •  УНН

 • 12997 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Темп прироста реальной заработной платы в марте 2019 года составил 12,5% (год к году). Об этом сообщает УНН со ссылкой на макроэкономический обзор и прогноз Минфина за апрель 2019 года.

В ведомстве отмечают, что факторами роста заработной платы стали повышение минимальной заработной платы на 12,1% г/г, улучшение финансового состояния компаний, увеличение конкуренции за трудовые ресурсы из-за трудовой миграции в страны ЕС.

Следовательно, по итогам марта 5 отраслей с наибольшим размером зарплаты остались без изменений:

  • финансовая и страховая деятельность;
  • информация и коммуникации;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность;
  • государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность.

Лидером по размеру заработной платы остается финансовая и страховая деятельность - 20,5 тыс. грн в месяц. Наиболее динамичный рост заработных плат из ТОП-5 отраслей продемонстрировала сфера профессиональной, научной и технической деятельности - на 42,4%.

Лидером по размеру заработной платы остается город Киев (16,2 тыс. грн в месяц). Наиболее динамичный рост заработных плат из ТОП-5 в регионах наблюдается в Донецкой области - на 27,3%.

Как сообщал УНН, согласно информации Госстата, средняя зарплата в Украине в марте в 2,5 раза превысила минимальную.

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