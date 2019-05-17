В Минфине назвали причины роста заработных плат
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Темп прироста реальной заработной платы в марте 2019 года составил 12,5% (год к году). Об этом сообщает УНН со ссылкой на макроэкономический обзор и прогноз Минфина за апрель 2019 года.
В ведомстве отмечают, что факторами роста заработной платы стали повышение минимальной заработной платы на 12,1% г/г, улучшение финансового состояния компаний, увеличение конкуренции за трудовые ресурсы из-за трудовой миграции в страны ЕС.
Следовательно, по итогам марта 5 отраслей с наибольшим размером зарплаты остались без изменений:
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- финансовая и страховая деятельность;
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- информация и коммуникации;
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- профессиональная, научная и техническая деятельность;
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- государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование;
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- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность.
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Лидером по размеру заработной платы остается финансовая и страховая деятельность - 20,5 тыс. грн в месяц. Наиболее динамичный рост заработных плат из ТОП-5 отраслей продемонстрировала сфера профессиональной, научной и технической деятельности - на 42,4%.
Лидером по размеру заработной платы остается город Киев (16,2 тыс. грн в месяц). Наиболее динамичный рост заработных плат из ТОП-5 в регионах наблюдается в Донецкой области - на 27,3%.
Как сообщал УНН, согласно информации Госстата, средняя зарплата в Украине в марте в 2,5 раза превысила минимальную.