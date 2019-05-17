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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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7 марта, 15:45 • 86146 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98581 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123620 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111802 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137887 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130205 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В марте базовая инфляция замедлилась до 7,6%

В марте базовая инфляция замедлилась до 7,6%

Киев  •  УНН

 • 8330 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Базовая инфляция замедлилась до 7,6% год к году в марте 2019 года. А индекс потребительских цен замедлился до 8,6% г/г. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Макроэкономический обзор и прогноз Минфина за апрель этого года.

Базовая инфляция замедлилась до 7,6% г/г в марте 2019 по сравнению с 9,4% г/г в марте 2018 года. Основным фактором, который повлиял на такую динамику, было укрепление обмена курса гривны к валютам стран-торговых партнеров.

Потребительская инфляция продолжает замедляться на фоне фискальной консолидации и в условиях сохранения сравнительно жестокой монетарной политики. В марте 2019 индекс потребительских цен замедлился до 8,6% г/г по сравнению с 15,9% г/г в марте 2018 года. Одновременно наблюдалось замедление темпов прироста денежной базы до 7,8% по сравнению с 12% в марте 2018.

Основными факторами которые имели влияние на индекс потребительских цен в январе-марте были:

- дальнейший рост стоимости рабочей силы влиял как со стороны предложения (через себестоимость продукции), так и со стороны спроса;
- замедление роста цен на продукты питания до 7,2% г/г (по сравнению с 17,9% г/г в марте 2018) несколько снизило давление на ИПЦ (индекс потребительских цен).

Рост индекса потребительских цен до 8,9% г/г состоялось из-за роста тарифов и стоимости поставок газа, электроэнергии, пара для предприятий.

Как сообщал УНН, в Минфине назвали причины роста заработных плат.

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