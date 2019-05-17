В марте базовая инфляция замедлилась до 7,6%
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Базовая инфляция замедлилась до 7,6% год к году в марте 2019 года. А индекс потребительских цен замедлился до 8,6% г/г. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Макроэкономический обзор и прогноз Минфина за апрель этого года.
Базовая инфляция замедлилась до 7,6% г/г в марте 2019 по сравнению с 9,4% г/г в марте 2018 года. Основным фактором, который повлиял на такую динамику, было укрепление обмена курса гривны к валютам стран-торговых партнеров.
Потребительская инфляция продолжает замедляться на фоне фискальной консолидации и в условиях сохранения сравнительно жестокой монетарной политики. В марте 2019 индекс потребительских цен замедлился до 8,6% г/г по сравнению с 15,9% г/г в марте 2018 года. Одновременно наблюдалось замедление темпов прироста денежной базы до 7,8% по сравнению с 12% в марте 2018.
Основными факторами которые имели влияние на индекс потребительских цен в январе-марте были:
- дальнейший рост стоимости рабочей силы влиял как со стороны предложения (через себестоимость продукции), так и со стороны спроса;
- замедление роста цен на продукты питания до 7,2% г/г (по сравнению с 17,9% г/г в марте 2018) несколько снизило давление на ИПЦ (индекс потребительских цен).
Рост индекса потребительских цен до 8,9% г/г состоялось из-за роста тарифов и стоимости поставок газа, электроэнергии, пара для предприятий.
Как сообщал УНН, в Минфине назвали причины роста заработных плат.