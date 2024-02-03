У Бердянську повідомили про вибухи за містом - МВА
Київ • УНН
Жителі тимчасово окупованого міста Бердянськ Запорізької області України повідомили, що протягом півгодини чули глухі вибухи за містом.
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області жителі повідомляють, що за містом було чутно глухі вибухи, повідомила у суботу начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, пише УНН.
Бердянці повідомляють, що за містом вже пів години чутно глухі вибухи. Мешканці пишуть: "Ліски було чутно", "АКЗ було чутно", "Центр чув із відчиненими вікнами"
З її слів, жодних "навчань" окупанти не анонсували. "Сподіваємося, детонація незапланована", - вказала вона.
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