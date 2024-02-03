В Бердянске сообщили о взрывах за городом - ГВА

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области жители сообщают, что за городом были слышны глухие взрывы, сообщила в субботу начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина, пишет УНН.

Бердянцы сообщают, что за городом уже полчаса слышны глухие взрывы. Жители пишут: "Лиски было слышно", "АКЗ было слышно", "Центр слышал с открытыми окнами" - написала Галицина в Telegram.

По ее словам, никаких "учений" оккупанты не анонсировали. "Надеемся, детонация незапланированная", - указала она.

В оккупированном Бердянске россияне готовятся к фальсификациям на выборах президента рф