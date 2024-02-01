В оккупированном Бердянске россияне готовятся к фальсификациям на выборах президента рф

Во временно оккупированном Бердянске россияне готовятся к фальсификациям на предстоящих выборах президента рф. Об этом заявила начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина, передает УНН.

Детали

По ее словам, российские пропагандисты не оставляют попыток создать иллюзию массовой поддержки путинского режима на временно оккупированных территориях Запорожской области.

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Так местные коллаборационисты заявили, что принять участие в голосовании в Бердянске смогут так называемые "гастролеры" - граждане рф, которые, по словам рашистов, находятся на ВОТ в "командировке". Таких "дополнительных" избирателей уже начали завозить в Запорожскую область, чтобы они отдали свой голос по месту фактического пребывания - резюмировала руководительница МВА.

Кроме того, для военных рф, которые находятся на территории Украины, введут досрочное голосование.

Галицина отметила, что по сообщениям самих оккупантов, их количество составляет около 600 тысяч человек в Донецкой, Луганской и оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.

Дополнение

Также глава Бердянской городской военной администрации добавляет, что по информации Центра национального сопротивления, россияне уже запустили активную регистрацию "мертвых душ".

Таким образом враг надеется нарисовать себе видимость 80% явки в захваченных регионах.

Напомним

На временно захваченных территориях Украины российские оккупанты в сопровождении военных собирают подписи среди местных в поддержку "кандидата на пост президента рф владимира путина".

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