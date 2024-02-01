В оккупированном Бердянске россияне готовятся к фальсификациям на выборах президента рф

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  157662 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  162316 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157841 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Новости по теме

В оккупированном Бердянске россияне готовятся к фальсификациям на выборах президента рф

Во временно оккупированном Бердянске, россияне готовятся к фальсификациям на предстоящих выборах президента россии путем подвоза дополнительных избирателей и регистрации несуществующих избирателей.

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В оккупированном Бердянске россияне готовятся к фальсификациям на выборах президента рф

На Львовщине депутат райсовета незаконно отчуждал 4 га коммунальной земли стоимостью почти 6 млн гривен

Бывший председатель сельского совета во Львовской области незаконно расширил границы села и изменил право собственности на 4 гектара земли, нанеся ущерб на сумму почти 6 миллионов гривен. Один из участков фигурант зарегистрировал на имя своей жены.

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На Львовщине депутат райсовета незаконно отчуждал 4 га коммунальной земли стоимостью почти 6 млн гривен

Оттачивают навыки в случае техногенного завала: как во Франции проходит обучение кинологов ГСЧС

На трехнедельном учебном курсе во Франции кинологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вместе с собаками-спасателями учатся искать жертв, оказавшихся под завалами.

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Оттачивают навыки в случае техногенного завала: как во Франции проходит обучение кинологов ГСЧС

Четыре человека подорвались на мине на Николаевщине

В селе Евгеновка Николаевской области четыре человека подорвались на мине.

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Четыре человека подорвались на мине на Николаевщине

Буданов предположил, что атаки на российскую инфраструктуру могут возрасти

Руководитель украинской военной разведки допустил наращивание атак на российскую инфраструктуру.

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Буданов предположил, что атаки на российскую инфраструктуру могут возрасти

На уничтоженном Украиной ракетном катере рф "ивановец" могло быть до 40 моряков

На российском ракетном катере "Ивановец", который был затоплен ГУР в Крыму, могло быть до 40 моряков.

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На уничтоженном Украиной ракетном катере рф "ивановец" могло быть до 40 моряков

Падение Ил-76: Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что Международный комитет Красного Креста не помогает Украине в расследовании катастрофы самолета Ил-76 и не подтвердил, предоставляла ли россия информацию о перевозке военнопленных самолетом.

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Падение Ил-76: Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат

Не менее 5 млрд евро в год: Зеленский призвал ЕС отдельный фонд помощи для Украины из-за задержки со снарядами

Президент Зеленский призвал европейских политиков объединиться в создании отдельного Фонда помощи Украине - не менее 5 миллиардов евро в год, сроком на четыре года - для противодействия российской агрессии.

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Не менее 5 млрд евро в год: Зеленский призвал ЕС отдельный фонд помощи для Украины из-за задержки со снарядами

В ЕС достигли прогресса в поддержке Украины через EPF и приложат все усилия для ускорения доставки боеприпасов до конца года - Мишель

ЕС приложит все усилия, чтобы ускорить доставку боеприпасов в Украину до конца года, заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

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В ЕС достигли прогресса в поддержке Украины через EPF и приложат все усилия для ускорения доставки боеприпасов до конца года - Мишель

СБУ сообщила о подозрении российскому актеру из "Бандитского Петербурга", который призывал к войне в Украине

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому актеру Дмитрию Певцову за публичную поддержку вооруженной агрессии россии против Украины и призывы к захвату государственной власти и всей территории Украины.

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СБУ сообщила о подозрении российскому актеру из "Бандитского Петербурга", который призывал к войне в Украине