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В окупованому Бердянську росіяни готуються до фальсифікацій на виборах президента рф

В окупованому Бердянську росіяни готуються до фальсифікацій на виборах президента рф

Київ • УНН

 • 24433 перегляди

У тимчасово окупованому Бердянську, росіяни готуються до фальсифікацій на майбутніх виборах президента росії шляхом підвезення додаткових виборців та реєстрації неіснуючих виборців.

У тимчасово окупованому Бердянську росіяни готуються до фальсифікацій на майбутніх виборах президента рф. Про це заявила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, передає УНН.

Деталі

За її словами, російські пропагандисти не полишають спроб створити ілюзію масової підтримки путінського режиму на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

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Так місцеві колаборанти заявили, що взяти участь у голосуванні в Бердянську зможуть так звані "гастролери" - громадяни рф, які, за словами рашистів, знаходяться на ТОТ у "відрядженні". Таких "додаткових" виборців вже почали завозити у Запорізьку область, аби вони віддали свій голос за місцем фактичного перебування

- резюмували очільниця МВА.

Окрім того, для військових рф, які знаходяться на території України, впровадять дострокове голосування. 

Галіціна зауважила, що за повідомленнями самих окупантів, їхня кількість складає близько 600 тисяч осіб на Донеччині, Луганщині та окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей.

Доповнення

Також глава Бердянської міської військової адміністрації додає, що за інформацією Центру національного спротиву, росіяни вже запустили активну реєстрацію "мертвих душ". 

Таким чином ворог сподівається намалювати собі видимість 80% явки в захоплених регіонах.

Нагадаємо

На тимчасово захоплених територіях України російські окупанти у супроводі військових збирають підписи серед місцевих у підтримку "кандидата на посаду президента рф володимира путіна".

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Володимир Омельченко

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