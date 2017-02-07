У "Белавіа" заявили про врегулювання питання компенсації між Києвом і Мінськом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Білорусь і Україна врегулювали питання з компенсацією за повернення в жовтні 2016 року літака авіакомпанії "Белавіа" в київський аеропорт Жуляни. Про це повідомив генеральний директор ВАТ "Авіакомпанія "Белавіа" Анатолій Гусаров, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Це питання врегульоване на основі взаємної вигоди і взаєморозуміння. Проблема закрита, компенсаційний механізм знайдено з урахуванням законодавства і України, і Білорусі. За сумою, яку ми пред'являли українській стороні, знайдений варіант компенсації, нас це в повній мірі задовольнило", - сказав А.Гусаров.
Нагадаємо, 21 жовтня літак “Боїнг 737-800” білоруської авіакомпанії “Белавіа”, що виконував рейс за маршрутом “Жуляни” - Мінськ, був затриманий на вимогу української сторони.
Як повідомляв УНН, Україна і Білорусь узгодили суму компенсації за інцидент з літаком авіакомпанії “Белавіа”.