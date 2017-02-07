В "Белавиа" заявили об урегулировании вопроса компенсации между Киевом и Минском

"Этот вопрос урегулирован на основе взаимной выгоды и взаимопонимания. Проблема закрыта, компенсационный механизм найден с учетом законодательства и Украины, и Белоруссии. По сумме, которую мы предъявляли украинской стороне, найден вариант компенсации, нас это в полной мере удовлетворило", - сказал А.Гусаров.

Напомним, 21 октября самолет "Боинг 737-800" белорусской авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс по маршруту "Жуляны" - Минск, был задержан по требованию украинской стороны.

Как сообщал УНН, Украина и Беларусь согласовали сумму компенсации за инцидент с самолетом авиакомпании "Белавиа".