У американській Монтані оголосили надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У семи округах та індіанській резервації Форт-Белкнап американського штату Монтана оголосили надзвичайний стан через повінь.Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinhua.
Північні райони Монтани страждають від повені у наслідок рекордної кількості снігу, яка випала впродовж аномальної зими.
Відзначається, що десятки доріг у штаті були пошкоджені повенями. Влада попросила мешканців бути готовими до евакуації в найкоротші терміни.
Як повідомляв УНН, щонайменше двоє людей загинуло внаслідок сильного шторму з можливими торнадо, що рухається на схід через центральні райони США.