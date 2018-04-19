В американской Монтане объявили чрезвычайную ситуацию

Северные районы Монтаны страдают от наводнения вследствие рекордного количества снега, выпавшего в течение аномальной зимы.



Отмечается, что десятки дорог в штате были повреждены наводнениями. Власти попросили жителей быть готовыми к эвакуации в кратчайшие сроки.

Как сообщал УНН, по меньшей мере два человека погибли в результате сильного шторма с возможными торнадо, движется на восток через центральные районы США.