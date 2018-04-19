В американской Монтане объявили чрезвычайную ситуацию
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В семи округах и индейской резервации Форт-Белкнап американского штата Монтана объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.
Северные районы Монтаны страдают от наводнения вследствие рекордного количества снега, выпавшего в течение аномальной зимы.
Отмечается, что десятки дорог в штате были повреждены наводнениями. Власти попросили жителей быть готовыми к эвакуации в кратчайшие сроки.
Как сообщал УНН, по меньшей мере два человека погибли в результате сильного шторма с возможными торнадо, движется на восток через центральные районы США.