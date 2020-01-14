У аеропорту "Бориспіль" у китайця вилучили майже 40 телефонів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У аеропорту "Бориспіль" у громадянина Китайської Республіки вилучили 37 ґаджетів вартістю майже 100 тис. гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
"10 коштовних мобільних телефонів з порушенням митних правил намагався ввезти в Україну іноземець, який прилетів з Катару. Прикордонники спільно з працівниками відділу протидії транскордонній злочинності ДФС в пункті пропуску "Бориспіль" вилучили 37 ґаджетів, що незаконно переміщували через державний кордон", - сказано у повідомленні.
Для проходження контролю чоловік обрав "зелений коридор", чим засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до декларування, або обмежених до переміщення через кордон.
Проте завдяки пильності правоохоронців у китайця виявили та вилучили 37 сучасних гаджетів. Вартість телефонів наразі склала близько 100 тис. грн.
На іноземця складено протокол за ст. 471 Митного кодексу "Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю".
Нагадаємо, на Буковині прикордонники виявили 55 кілограмів бурштину, який чоловік намагався незаконно переправити до ЄС.