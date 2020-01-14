В аэропорту "Борисполь" в китайца изъяли почти 40 телефонов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В аэропорту "Борисполь" у гражданина Китайской Республики изъяли 37 гаджетов стоимостью почти 100 тыс. гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"10 ценных мобильных телефонов с нарушением таможенных правил пытался ввезти в Украину иностранец, прилетевший из Катара. Пограничники совместно с работниками отдела противодействия трансграничной преступности ГФС в пункте пропуска "Борисполь" изъяли 37 гаджетов, которые незаконно перемещали через государственную границу", - говорится в сообщении.
Для прохождения контроля мужчина выбрал "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу.
Однако благодаря бдительности правоохранителей у китайца обнаружили и изъяли 37 современных гаджетов. Стоимость телефонов пока составила около 100 тыс. грн.
На иностранца составлен протокол по ст. 471 Таможенного кодекса "Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля".
Напомним, на Буковине пограничники обнаружили 55 килограммов янтаря, который мужчина пытался незаконно переправить в ЕС.