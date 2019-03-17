У 2018 році від замахів та зґвалтувань постраждало майже 200 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У 2018 році від зґвалтувань та замахів постраждало майже 200 осіб. Про це повідомили у відділі зв’язків із громадськістю та засобами масової інформації Генеральної прокуратури України у відповідь на запит журналіста УНН.
“Упродовж 2018 року кількість потерпілих від зґвалтування (та замахів) (склало — ред.) 197 осіб, з них 170 жіночої статі”, — йдеться у повідомленні відомства.
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Нагадаємо, з початку 2019 року до поліції звернулось 29,4 тисячі людей зі скаргами про домашнє насильство, більшість з них — жінки.
Як повідомляв УНН, за рік майже 25 тис. чоловіків скаржились на домашнє насильство.