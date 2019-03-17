В 2018 году от покушений и изнасилований пострадало почти 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В 2018 году от изнасилований и покушений пострадали почти 200 человек. Об этом сообщили в отделе связей с общественностью и средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины в ответ на запрос журналиста УНН.
"В течение 2018 года количество пострадавших от изнасилования (и покушений) (составило - ред.) 197 человек, из них 170 женского пола", - говорится в сообщении ведомства.
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Напомним, с начала 2019 года в полицию обратилось 29,4 тысячи человек с жалобами о домашнем насилии, большинство из них - женщины.
Как сообщал УНН, за год почти 25 тыс. мужчин жаловались на домашнее насилие.