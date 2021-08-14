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Twitter зобов’яже своїх співробітників вакцинуватися проти COVID-19

Twitter зобов’яже своїх співробітників вакцинуватися проти COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У компанії Twitter заявили, що співробітники, які хочуть повернутися на робоче місце, мають повністю вакцинуватися проти COVID-19. Про це повідомляє УНН за даними CBC.

Деталі

У компанії Twitter працює майже 150 співробітників із Канади, зокрема з Торонто. Соціальна мережа є однією з тих, яка зобов’яже своїх працівників вакцинуватися проти COVID-19, якщо вони планують повертатися працювати в офіс.

У компаніях Google, Uber, Lyft також хочуть, щоб їхні працівники в США та Канаді для офлайн-роботи зробили щеплення проти коронавірусу.

Юрист із питань праці та зайнятості Гермі Абрахам зазначила, що вимога обов’язкового вакцинування має бути пов'язана з реальною загрозою спалаху хвороби. За її словами, офіси можуть уникнути проблем із політикою вакцинації, запропонувавши невакцинованим співробітникам регулярно проводити тестування на COVID-19 або дозволити працювати дистанційно.

Наприкінці липня компанія Aercoustics Engineering Ltd., в якій працює 50 осіб, знову відкрила свій офіс в Онтаріо. Але люди, які хотіли працювати офлайн, мали щепитися. Тим, хто був проти, запропонували і далі працювати вдома.

Нагадаємо

У липні цього року Netflix стала першою великою голлівудською студією, яка ввела обов’язкову вакцинацію всіх співробітників, які перебувають на знімальних майданчиках. 

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