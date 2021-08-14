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Twitter обяжет своих сотрудников вакцинироваться против COVID-19

Twitter обяжет своих сотрудников вакцинироваться против COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16528 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Twitter заявили, что сотрудники, которые хотят вернуться на рабочее место, должны полностью вакцинироваться против COVID-19. Об этом сообщает УНН по данным CBC.

Детали

В компании Twitter работает почти 150 сотрудников из Канады, в частности из Торонто. Социальная сеть является одной из тех, которая обяжет своих работников вакцинироваться против COVID-19, если они планируют возвращаться работать в офис.

В компаниях Google, Uber, Lyft также хотят, чтобы их работники в США и Канаде для офлайн-работы сделали прививки против коронавируса.

Юрист по вопросам труда и занятости Герма Абрахам отметила, что требование обязательного вакцинирования должно быть связано с реальной угрозой вспышки болезни. По ее словам, офисы могут избежать проблем с политикой вакцинации, предложив невакцинированным сотрудникам регулярно проводить тестирование на COVID-19 или позволить работать дистанционно.

В конце июля компания Aercoustics Engineering Ltd., в которой работает 50 человек, снова открыла свой офис в Онтарио. Но люди, которые хотели работать офлайн, должны были привиться. Тем, кто был против, предложили и дальше работать дома.

Напомним

В июле этого года Netflix стала первой крупной голливудской студией, которая ввела обязательную вакцинацию для всех сотрудников, которые находятся на съемочных площадках.

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