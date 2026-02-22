Творець "Ейфорії" Левінсон пожертвував $27 тис на підтримку доньок померлого актора Еріка Дейна

$43.270.00
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратура
23:49 • 8270 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалих
22:51 • 12939 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 28998 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 26986 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 33690 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 32950 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 27342 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 24063 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організму
20 лютого, 19:44 • 27754 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Популярнi новини
росіяни вбили 77-річного чоловіка в Оріхові Запорізької області
росіяни атакували авто з цивільними на Сумщині - двоє людей загинуло, одна поранена
Вигідно путіну? Туск відреагував на блокування Угорщиною допомоги Україні
"Ультиматуми - до кремля" - МЗС відреагувало на шантаж Словаччини і Угорщини
У центрі Львова пролунали вибухи, свідки повідомляють про постраждалих
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робити
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 71828 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 123601 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжі
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом Голландом
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей
Творець "Ейфорії" Левінсон пожертвував $27 тис на підтримку доньок померлого актора Еріка Дейна

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Сем Левінсон та його дружина Ешлі пожертвували $27 тис на підтримку доньок Еріка Дейна, який помер від БАС. Актор завершив зйомки у третьому сезоні "Ейфорії", прем'єра якого відбудеться 12 квітня 2026 року.

Творець "Ейфорії" Левінсон пожертвував $27 тис на підтримку доньок померлого актора Еріка Дейна

Творець серіалу "Ейфорія" Сем Левінсон та його дружина Ешлі стали одними з найбільших донорів кампанії зі збору коштів для родини актора Еріка Дейна. Відомий за роллю "МакСтімі" в "Анатомії Грей", Дейн пішов із життя 19 лютого 2026 року у віці 53 років після стрімкої боротьби з бічним аміотрофічним склерозом (БАС). Про це повідомляє The Hollywood Reporter, пише УНН.

Деталі

Я розбитий втратою нашого дорогого друга Еріка. Працювати з ним було честю, а бути його другом – справжнім дарунком

– заявив Сем Левінсон у офіційному зверненні.

Збір коштів на платформі GoFundMe організували друзі актора, щоб забезпечити майбутнє його двох доньок-підлітків – 15-річної Біллі Беатріс та 13-річної Джорджії Джеральдін. Станом на вихідні кампанія вже зібрала понад 185 тисяч доларів із запланованої мети у чверть мільйона.

Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20.02.26, 08:37 • 44530 переглядiв

Після встановлення діагнозу у квітні минулого року Ерік Дейн став активним голосом спільноти хворих на БАС, використовуючи свою публічність для підвищення обізнаності про цю невиліковну недугу навіть під час стрімкого погіршення власного стану.

Фінальна роль у третьому сезоні "Ейфорії"

Попри важку хворобу, Ерік Дейн встиг завершити зйомки у своїх сценах для довгоочікуваного третього сезону серіалу "Ейфорія", де він грав роль Кела Джейкобса.

Творець шоу зазначив, що відданість актора професії залишалася непохитною до останніх днів, а його персонаж отримає логічне завершення своєї драматичної лінії. Прем’єра нових епізодів за участю Дейна запланована на 12 квітня 2026 року на платформі HBO, що стане його останньою появою на великих екранах.

Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21.02.26, 09:37 • 27238 переглядiв

Степан Гафтко

КультураСвіт
Серіали
благодійність