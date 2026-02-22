Творець "Ейфорії" Левінсон пожертвував $27 тис на підтримку доньок померлого актора Еріка Дейна
Сем Левінсон та його дружина Ешлі пожертвували $27 тис на підтримку доньок Еріка Дейна, який помер від БАС. Актор завершив зйомки у третьому сезоні "Ейфорії", прем'єра якого відбудеться 12 квітня 2026 року.
Творець серіалу "Ейфорія" Сем Левінсон та його дружина Ешлі стали одними з найбільших донорів кампанії зі збору коштів для родини актора Еріка Дейна. Відомий за роллю "МакСтімі" в "Анатомії Грей", Дейн пішов із життя 19 лютого 2026 року у віці 53 років після стрімкої боротьби з бічним аміотрофічним склерозом (БАС). Про це повідомляє The Hollywood Reporter, пише УНН.
Деталі
Я розбитий втратою нашого дорогого друга Еріка. Працювати з ним було честю, а бути його другом – справжнім дарунком
Збір коштів на платформі GoFundMe організували друзі актора, щоб забезпечити майбутнє його двох доньок-підлітків – 15-річної Біллі Беатріс та 13-річної Джорджії Джеральдін. Станом на вихідні кампанія вже зібрала понад 185 тисяч доларів із запланованої мети у чверть мільйона.
Після встановлення діагнозу у квітні минулого року Ерік Дейн став активним голосом спільноти хворих на БАС, використовуючи свою публічність для підвищення обізнаності про цю невиліковну недугу навіть під час стрімкого погіршення власного стану.
Фінальна роль у третьому сезоні "Ейфорії"
Попри важку хворобу, Ерік Дейн встиг завершити зйомки у своїх сценах для довгоочікуваного третього сезону серіалу "Ейфорія", де він грав роль Кела Джейкобса.
Творець шоу зазначив, що відданість актора професії залишалася непохитною до останніх днів, а його персонаж отримає логічне завершення своєї драматичної лінії. Прем’єра нових епізодів за участю Дейна запланована на 12 квітня 2026 року на платформі HBO, що стане його останньою появою на великих екранах.
