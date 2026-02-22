$43.270.00
2584 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
7804 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
12767 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 28812 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 26848 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 33637 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 32909 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 27324 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 24051 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 27743 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
Создатель "Эйфории" Левинсон пожертвовал $27 тыс. на поддержку дочерей умершего актера Эрика Дейна

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Сэм Левинсон и его жена Эшли пожертвовали $27 тыс. на поддержку дочерей Эрика Дейна, который умер от БАС. Актер завершил съемки в третьем сезоне "Эйфории", премьера которого состоится 12 апреля 2026 года.

Создатель "Эйфории" Левинсон пожертвовал $27 тыс. на поддержку дочерей умершего актера Эрика Дейна

Создатель сериала "Эйфория" Сэм Левинсон и его жена Эшли стали одними из крупнейших доноров кампании по сбору средств для семьи актера Эрика Дэйна. Известный по роли "МакСтими" в "Анатомии Грей", Дэйн ушел из жизни 19 февраля 2026 года в возрасте 53 лет после стремительной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Об этом сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.

Детали

Я разбит потерей нашего дорогого друга Эрика. Работать с ним было честью, а быть его другом – настоящим подарком

– заявил Сэм Левинсон в официальном обращении.

Сбор средств на платформе GoFundMe организовали друзья актера, чтобы обеспечить будущее его двух дочерей-подростков – 15-летней Билли Беатрис и 13-летней Джорджии Джеральдин. По состоянию на выходные кампания уже собрала более 185 тысяч долларов из запланированной цели в четверть миллиона.

Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20.02.26, 08:37 • 44530 просмотров

После установления диагноза в апреле прошлого года Эрик Дэйн стал активным голосом сообщества больных БАС, используя свою публичность для повышения осведомленности об этом неизлечимом недуге даже во время стремительного ухудшения собственного состояния.

Финальная роль в третьем сезоне "Эйфории"

Несмотря на тяжелую болезнь, Эрик Дэйн успел завершить съемки в своих сценах для долгожданного третьего сезона сериала "Эйфория", где он играл роль Кэла Джейкобса.

Создатель шоу отметил, что преданность актера профессии оставалась непоколебимой до последних дней, а его персонаж получит логическое завершение своей драматической линии. Премьера новых эпизодов с участием Дэйна запланирована на 12 апреля 2026 года на платформе HBO, что станет его последним появлением на больших экранах.

Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21.02.26, 09:37 • 27201 просмотр

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Сериал
благотворительность