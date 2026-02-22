Создатель "Эйфории" Левинсон пожертвовал $27 тыс. на поддержку дочерей умершего актера Эрика Дейна

Создатель сериала "Эйфория" Сэм Левинсон и его жена Эшли стали одними из крупнейших доноров кампании по сбору средств для семьи актера Эрика Дэйна. Известный по роли "МакСтими" в "Анатомии Грей", Дэйн ушел из жизни 19 февраля 2026 года в возрасте 53 лет после стремительной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Об этом сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.

Детали

Я разбит потерей нашего дорогого друга Эрика. Работать с ним было честью, а быть его другом – настоящим подарком – заявил Сэм Левинсон в официальном обращении.

Сбор средств на платформе GoFundMe организовали друзья актера, чтобы обеспечить будущее его двух дочерей-подростков – 15-летней Билли Беатрис и 13-летней Джорджии Джеральдин. По состоянию на выходные кампания уже собрала более 185 тысяч долларов из запланированной цели в четверть миллиона.

Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС

После установления диагноза в апреле прошлого года Эрик Дэйн стал активным голосом сообщества больных БАС, используя свою публичность для повышения осведомленности об этом неизлечимом недуге даже во время стремительного ухудшения собственного состояния.

Финальная роль в третьем сезоне "Эйфории"

Несмотря на тяжелую болезнь, Эрик Дэйн успел завершить съемки в своих сценах для долгожданного третьего сезона сериала "Эйфория", где он играл роль Кэла Джейкобса.

Создатель шоу отметил, что преданность актера профессии оставалась непоколебимой до последних дней, а его персонаж получит логическое завершение своей драматической линии. Премьера новых эпизодов с участием Дэйна запланирована на 12 апреля 2026 года на платформе HBO, что станет его последним появлением на больших экранах.

Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью